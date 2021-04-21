🥇🥈 Белявский взял золото и серебро в отдельных видах многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Российский гимнаст выиграл золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнении на перекладине и завоевал серебро на брусьях.

Спортивная гимнастика

Чемпионат Европы

Базель, Швейцария

Мужчины

Опорный прыжок

1. (Украина) – 14,716

2. Андрей Медведев (Израиль) – 14,658

3. Джарни Реджини-Морган (Великобритания) – 14,583…

7. Никита Нагорный (Россия) – 14,033

Брусья

1. Ферхат Аричан (Турция) – 15,300

2. Давид Белявский (Россия) – 15,133

3. Кристиан Бауманн (Швейцария)

3. Лукас Даузер (Германия) – 15,100…

6. (Россия) – 14,666

Перекладина

1. Давид Белявский (Россия) – 14,066

2. (Германия) – 13,833

3. Адем Азил (Турция) – 13,766