🥇🥈 Белявский взял золото и серебро в отдельных видах многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Российский гимнаст Давид Белявский выиграл золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнении на перекладине и завоевал серебро на брусьях.
Спортивная гимнастика
Чемпионат Европы
Базель, Швейцария
Мужчины
Опорный прыжок
1. Игорь Радивилов (Украина) – 14,716
2. Андрей Медведев (Израиль) – 14,658
3. Джарни Реджини-Морган (Великобритания) – 14,583…
7. Никита Нагорный (Россия) – 14,033
Брусья
1. Ферхат Аричан (Турция) – 15,300
2. Давид Белявский (Россия) – 15,133
3. Кристиан Бауманн (Швейцария)
3. Лукас Даузер (Германия) – 15,100…
6. Никита Нагорный (Россия) – 14,666
Перекладина
1. Давид Белявский (Россия) – 14,066
2. Андреас Тоба (Германия) – 13,833
3. Адем Азил (Турция) – 13,766