Видеотрансляция матча «Спартак» – ЦСКА – 1:0. Ларссон забил. Текстовый онлайн есть

В 27-м туре РПЛ «Спартак» дома играет с ЦСКА в московском дерби.
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча. Также доступен текстовый онлайн.
- Дата проведения
- 25 апреля, 16.30, «Открытие Банк Арена»
- Гол:
- 1:0 – 52 Ларссон.
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Спартак –
Максименко, Кутепов, Джикия, Гапонов, Айртон (Умяров, 67), Мозес, Крал, Зобнин, Промес, Соболев (Понсе, 77), Ларссон.
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ЦСКА –
Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Марадишвили, Обляков, Дзагоев (Тикнизян, 61), Влашич, Ахметов, Эджуке (Шкурин, 82), Рондон (Чалов, 71).
- Предупреждения:
- Дзагоев (53), Айртон (62), Марадишвили (64), Максименко (88).
- Удаление:
- Ахметов (37).