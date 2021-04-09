Видеотрансляция матча «Спартак» – ЦСКА – 1:0. Ларссон забил. Текстовый онлайн есть

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Sports.ru Йордан Ларссон Ильзат Ахметов Футбол

В 27-м туре РПЛ «Спартак» дома играет с ЦСКА в московском дерби.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча. Также доступен текстовый онлайн.

Спартак – ЦСКА 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
25 апреля, 16.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 52 Ларссон.
СпартакМаксименко, Кутепов, Джикия, Гапонов, Айртон (Умяров, 67), Мозес, Крал, Зобнин, Промес, Соболев (Понсе, 77), Ларссон.
ЦСКААкинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Марадишвили, Обляков, Дзагоев (Тикнизян, 61), Влашич, Ахметов, Эджуке (Шкурин, 82), Рондон (Чалов, 71).
Предупреждения:
Дзагоев (53), Айртон (62), Марадишвили (64), Максименко (88).
Удаление:
Ахметов (37).

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