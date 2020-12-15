Владислав Третьяк: «Я обещал, что сборная России выиграет Олимпиаду-2018 – и сдержал обещание»

Президент ФХР заявил, что сдержал обещание, когда сборная России выиграла Олимпиаду-2018.

– 15 лет назад вы возглавили ФХР. Как изменилась федерация за это время?

– С каждым годом федерация меняется, потому что приходят новые люди.

В принципе, главные задачи одни и те же – развитие массового и детского спорта, успешное выступление национальных сборных. На сегодняшний день в мировом рейтинге мы на втором месте после Канады, наши женщины – на четвертом.

Думаю, за эти 15 лет мы сделали большой шаг, и сегодня Россия по сумме наград, выигранных за последние 10 лет, идет первой: у нас четыре золотые медали, у канадцев и шведов по три золота, у финнов – два, у чехов – одно.

завоевала в общей сложности 10 медалей, у канадцев и шведов по семь, у финнов – шесть, у чехов и американцев – по две бронзы.

Молодежная сборная также, кроме этого года, практически всегда была при медалях. У нас даже впервые с советских времен появились трехкратные чемпионы мира: , , , . Надеемся, что будут и четырехкратные.

Золото Олимпиады вернулось в Россию. В 2014-м перед выборами президента ФХР я пообещал, что в наша сборная обязательно выиграет – и сдержал обещание. После Сочи сделаны выводы. Серьезно усилен штаб сборной России, – сказал Третьяк.