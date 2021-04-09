Чеферин про Суперлигу: «Каждый должен понести ответственность. Некоторые клубы все еще думают, что Земля плоская, а Суперлига существует»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу санкций для клубов, участвовавших в Суперлиге.

«Посмотрим. Каждый должен нести ответственность за свои поступки. Мы не можем сделать вид, что ничего не произошло. Нельзя сделать что-то подобное и просто сказать: «Меня наказали, потому что все меня ненавидят». Они сами создали себе проблемы. То, что они сделали, нехорошо, и в следующие несколько дней мы решим, что делать.

Но для меня есть явная разница между английскими клубами и шестью другими. Они вышли первыми, признали ошибку. Нужно обладать некоторым мужеством, чтобы сказать: «Я был неправ».

Для меня есть три группы из этих 12 клубов – английская шестерка, которая вышла первой, затем остальные три команды [«Атлетико», «Милан» и «Интер»], а затем те, кто считает, что Земля плоская, и думают, что все еще существует. И между ними большая разница. Но все будут нести ответственность. Как именно, будем смотреть.

Я не хочу говорить о дисциплинарном процессе, но должно быть ясно, что каждый должен нести ответственность по-своему. Дисциплинарные санкции? Решение исполкома? Посмотрим. Слишком рано говорить», – сказал Чеферин.

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