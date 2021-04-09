ЦСКА – «Спартаку» о твите про конюшню: «SMM от тренера заразился отсутствием уважения, или башкирский мед в голову ударил? 🤦‍♂️»

ЦСКА ответил «Спартаку» на твит, опубликованный красно-белыми после победы в дерби (1:0).

«Привет, конюшня. Ну как твои дела?» – написали в твиттере «Спартака».

«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед так в голову ударил? 🤦‍♂️», – написали в твиттере ЦСКА, добавив хэштег #norespect (можно перевести как «без уважения» – прим. Sports.ru).

В 26-м туре «Спартак» проиграл «Уфе» (0:3).

«Спартак» переигрывал ЦСКА и до удаления Ахметова. Победа в дерби – имени Ларссона