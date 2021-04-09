Флорентино Перес: «Никто не понимает новый формат ЛЧ. Клубы могут обанкротиться к 2024 году, и будет бунт»

Президент , председатель Суперлиги Европы Флорентино Перес раскритиковал реформу Лиги чемпионов.

– Нет сомнений, что реформа Лиги чемпионов в 2024 году вас не убеждает...

– Не убеждает. Ни формат, который никто не понимает, ни период времени, потому что реформа будет в 2024 году... Либо мы исправим ситуацию раньше, либо все клубы обанкротятся.

Из-за банкротства команд будет бунт, потому что выживут только клубы, финансируемые государством, или те, у кого есть мультимиллионеры-владельцы, которые готовы ради собственного развлечения терять сотни миллионов евро каждый сезон, – сказал Перес.

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов. С 2024 года – 36 команд, нет групп, минимум по 10 матчей, рост доходов