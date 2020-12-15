Актер Александр Паль избил в Москве экс-игрока фарм-клуба ЦСКА Антипова («Пятый канал»)

Актер Александр Паль избил хоккеиста в центре Москвы, утверждает «Пятый канал».

Этим игроком оказался бывший нападающий системы Кевин Антипов. В сезоне-2015/16 он играл за фарм-клуб армейцев в .

У спортсмена врачи диагностировали тяжелые травмы: ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости. Сейчас он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии в специализированной больнице.

Сообщается, что в тот день Антипов отмечал день рождения своего отца. Он хотел пойти домой, как на него на улице напали трое неизвестных.

Хоккеист смог рассмотреть лицо одного из злоумышленников. По его словам, он узнал нападавшего – это Александр Паль. Спортсмен уже написал заявление в полицию.

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Хоккеист рассказал, что в момент нападения Паль якобы был в состоянии опьянения, возможно, даже наркотического. Эта информация пока проверяется.