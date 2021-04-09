«Лейпциг» просит 30 млн евро у «Баварии» за Нагельсманна. Тренер хочет в мюнхенский клуб

ведет переговоры с «РБ Лейпциг» о переходе тренера в мюнхенский клуб.

«Лейпциг» готов отпустить специалиста, но повысил свои требования о компенсации за его уход.

Ранее клуб из Саксонии хотел получить 15-20 млн евро за уход Нагельсманна. Теперь «Лейпциг» требует у «Баварии» 30 млн евро, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

Сам 33-летний тренер хочет возглавить «Баварию» и уже уведомил свой нынешний клуб об этом желании.

Нагельсманн тренирует с 2019 года. До этого он работал в «Хоффенхайме».

Летом у «Баварии» будет новый тренер: Флику надоело бодаться с Салихамиджичем, и он уходит в сборную. На его место хотят Нагельсманна