«Аталанта» обошла «Ювентус» и поднялась на промежуточное 2-е место в Серии А. У «Милана» на 2 очка меньше и игра в запасе

В 33-м туре Серии А «Аталанта» разгромила «Болонью» (5:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Российский хавбек команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену во втором тайме и отметился забитым мячом.
В турнирной таблице «Аталанта» поднялась на промежуточное 2-е место, набрав в 33 матчах 68 очков.
У «Ювентуса», идущего третьим, 66 очков в 33 играх, «Милан» также набрал 66 баллов, но провел на одну игру меньше и 26 апреля встретится с «Лацио».
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.45, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 1:0 – 22 Малиновский, 2:0 – 44, пенальти Муриэль, 3:0 – 57 Фройлер, 4:0 – 59 Сапата, 5:0 – 73 Миранчук.
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Аталанта –
Голлини, Мэле, Гимшити, Ромеро, Хатебур, Фройлер (Пессина, 61), де Рон, Малиновский (Иличич, 71), Толои (Кальдара, 71), Муриэль (Миранчук, 61), Сапата (Ламмерс, 78).
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Болонья –
Скорупски, де Сильвестри (Виньято, 56), Ларангейра, Антов, Сумаоро, Схаутен, Сванберг (Мбайе, 63), Сориано (Бальдурссон, 56), Ольсен (Орсолини, 72), Паласио, Барроу (Поли, 72).
- Предупреждение:
- Ларангейра (44).
- Удаление:
- Схаутен (49).