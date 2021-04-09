«Аталанта» обошла «Ювентус» и поднялась на промежуточное 2-е место в Серии А. У «Милана» на 2 очка меньше и игра в запасе

В 33-м туре Серии А разгромила «Болонью» (5:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Российский хавбек команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену во втором тайме и отметился забитым мячом.

В турнирной таблице «Аталанта» поднялась на промежуточное 2-е место, набрав в 33 матчах 68 очков.

У «Ювентуса», идущего третьим, 66 очков в 33 играх, «Милан» также набрал 66 баллов, но провел на одну игру меньше и 26 апреля встретится с «Лацио».

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