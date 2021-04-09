«Аталанта» обошла «Ювентус» и поднялась на промежуточное 2-е место в Серии А. У «Милана» на 2 очка меньше и игра в запасе

Теги Аталанта серия А Италия Болонья Sports.ru Алексей Миранчук Футбол

В 33-м туре Серии А «Аталанта» разгромила «Болонью» (5:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Российский хавбек команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену во втором тайме и отметился забитым мячом.

В турнирной таблице «Аталанта» поднялась на промежуточное 2-е место, набрав в 33 матчах 68 очков.

У «Ювентуса», идущего третьим, 66 очков в 33 играх, «Милан» также набрал 66 баллов, но провел на одну игру меньше и 26 апреля встретится с «Лацио».

Аталанта – Болонья 5:0 (2:0, 3:0)
Дата проведения
25 апреля, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 22 Малиновский, 2:0 – 44, пенальти Муриэль, 3:0 – 57 Фройлер, 4:0 – 59 Сапата, 5:0 – 73 Миранчук.
АталантаГоллини, Мэле, Гимшити, Ромеро, Хатебур, Фройлер (Пессина, 61), де Рон, Малиновский (Иличич, 71), Толои (Кальдара, 71), Муриэль (Миранчук, 61), Сапата (Ламмерс, 78).
БолоньяСкорупски, де Сильвестри (Виньято, 56), Ларангейра, Антов, Сумаоро, Схаутен, Сванберг (Мбайе, 63), Сориано (Бальдурссон, 56), Ольсен (Орсолини, 72), Паласио, Барроу (Поли, 72).
Предупреждение:
Ларангейра (44).
Удаление:
Схаутен (49).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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