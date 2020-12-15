Шалунов дисквалифицирован и не сыграет в 5-м матче с «Авангардом». Он ударил Стасю в голову

КХЛ дисквалифицировала нападающего ЦСКА Максима Шалунова на один матч.
Таким образом, форвард не сможет сыграть в пятом матче серии Кубка Гагарина против «Авангарда».
Также хоккеист ЦСКА наказан денежным штрафом.
Напомним, что в четвертом матче серии Шалунов был удален до конца игры после удара в голову форварду омского клуба Андрею Стасю. «Авангард» уже сообщил, что игрок пропустит пятую игру серии из-за травмы.
Шалунов – второй бомбардир ЦСКА в текущем плей-офф. На его счету 18 (12+6) баллов в 21 игре.
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