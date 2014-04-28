Третьяк о Сочи-2014: «Если бы играл Бобровский, могли бы попасть в финал. Я предлагал его, кстати»

Президент ФХР ответил на вопрос по поводу поражения сборной России на Олимпиаде-2014.

– Насколько катастрофическим было поражение на Олимпиаде в и что там пошло не так?

– В Сочи у нас очень сильная команда была, жаль, что не получилось выиграть.

Для сборной были созданы все условия, я даже добился от НХЛ уступок – состав объявили 7 января, а не в декабре, обеспечили тренерскому штабу свободу маневра. Трудно все свалить на кого-то. Я не хочу этого делать.

На турнире очень хорошо играл , но тренеры решили поставить в четвертьфинале. К сожалению, он не выручил в матче с финнами, и мы проиграли.

Мое личное мнение – если бы Бобровский играл, могли бы быть в финале. Я, кстати, предлагал его. Но тогда тренером вратарей был Владимир Мышкин. Окончательное решение всегда принимает тренер, он ответственный. Я могу только свое мнение высказать, а не приказать тренеру.

Но, думаю, именно этого не хватило – если бы финнов прошли, был бы совсем другой результат. После 2014-го сделали выводы. ФХР исправляет допущенные ошибки.

Прививаем сборным всех возрастов современную тактику. Контролируем тренерский штаб во многих вопросах, подталкиваем к тому, чтобы шире смотреть на выбор состава и хоккейного стиля, – сказал Третьяк.