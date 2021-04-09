Перес может подать в суд на УЕФА из-за Суперлиги. Он считает, что союз нарушает антимонопольное законодательство ЕС

Ситуация с европейской Суперлигой остается неопределенной.

Организация продолжает существовать как юридическое лицо в Испании под названием European Superleague Company SL. У компании есть капитал и совет директоров, куда входят представители 12 клубов.

Даже те клубы, которые объявили о выходе из Суперлиги, по факту по-прежнему остаются частью консорциума.

Как пишет Corriere della Sera, председатель Суперлиги и президент «Реала» готов подать в суд на УЕФА. Президент организации Александер Чеферин опасается этого.

Перес считает, что , запрещая , нарушает антимонопольное законодательство Европейского союза. Президент считает, что не только Союз европейских футбольных ассоциаций имеет право организовывать европейские турниры.

УЕФА по факту не может быть единственным, кто организовывает турниры. Перес хочет продвинуться в этом вопросе. Поскольку European Superleague Company SL зарегистрирована в Испании, первые шаги в суде будут сделаны в этой стране.

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