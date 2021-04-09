«Барса» отстает от «Атлетико» на 2 очка, имея матч в запасе. В Ла Лиге осталось 5 туров до конца сезона

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«Атлетико» проиграл «Атлетику» в гостях (1:2) в матче Ла Лиги.

У команды Диего Симеоне 73 очка после 33 матчей, «матрасники» по-прежнему лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании.

На втором месте идет «Реал» с 71 баллом. «Сливочные» опережают «Барселону», набравшую столько же очков, по дополнительным показателям, но у каталонцев есть матч в запасе.

Сине-гранатовые 29 апреля сыграют с «Гранадой» в перенесенном матче и в случае победы выйдут на чистое первое место.

На четвертом месте идет «Севилья» с 70 очками после 33 игр.

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