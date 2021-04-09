«Барса» отстает от «Атлетико» на 2 очка, имея матч в запасе. В Ла Лиге осталось 5 туров до конца сезона

«Атлетико» проиграл «Атлетику» в гостях (1:2) в матче Ла Лиги.
У команды Диего Симеоне 73 очка после 33 матчей, «матрасники» по-прежнему лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании.
На втором месте идет «Реал» с 71 баллом. «Сливочные» опережают «Барселону», набравшую столько же очков, по дополнительным показателям, но у каталонцев есть матч в запасе.
Сине-гранатовые 29 апреля сыграют с «Гранадой» в перенесенном матче и в случае победы выйдут на чистое первое место.
На четвертом месте идет «Севилья» с 70 очками после 33 игр.