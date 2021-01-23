НБА. «Бостон» играет с «Шарлотт», «Бруклин» примет «Финикс» и другие матчи

В воскресенье, 25 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.
В первой встрече дня «Бостон» Тейтума и Брауна на выезде играет с «Шарлотт».
Затем вечер продолжится игрой звездного «Бруклина» Дюрэнта и Ирвинга, который дома поборется за победу с открытием сезона «Финиксом».
«Вашингтон» Била и Уэстбрука постарается продлить победную серию до 8 матчей в игре с «Кливлендом». Ведущий борьбу за плей-офф «Голден Стэйт» Стефена Карри примет на своей арене «Сакраменто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 апреля, 20.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Вашингтон (19 + 7 подборов), Грэм (16 + 8 передач), Розир (16 + 10 передач), Коди Мартин (13), Бриджес (12) – старт; Уонамейкер (4), Макдэниэлс (4), Бийомбо (0).
- Дата проведения
- 25 апреля, 22.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 25 апреля, 23.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 26 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 26 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 26 апреля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 26 апреля, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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