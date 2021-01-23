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    НБА. «Бостон» играет с «Шарлотт», «Бруклин» примет «Финикс» и другие матчи

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    В воскресенье, 25 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.

    В первой встрече дня «Бостон» Тейтума и Брауна на выезде играет с «Шарлотт».

    Затем вечер продолжится игрой звездного «Бруклина» Дюрэнта и Ирвинга, который дома поборется за победу с открытием сезона «Финиксом».

    «Вашингтон» Била и Уэстбрука постарается продлить победную серию до 8 матчей в игре с «Кливлендом». Ведущий борьбу за плей-офф «Голден Стэйт» Стефена Карри примет на своей арене «Сакраменто».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Бостон 84:69 (3 четверть)
    Дата проведения
    25 апреля, 20.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча
    Шарлотт
    Вашингтон (19 + 7 подборов), Грэм (16 + 8 передач), Розир (16 + 10 передач), Коди Мартин (13), Бриджес (12) – старт; Уонамейкер (4), Макдэниэлс (4), Бийомбо (0).
    Бостон
    Браун (14), Смарт (13), Уокер (11), Тейтум (11 + 7 подборов + 5 потерь), Томпсон (5) – старт; Г. Уильямс (6), Паркер (4), Несмит (3), Притчард (2), Фурнье (0).

    Бруклин – Финикс
    Дата проведения
    25 апреля, 22.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Мемфис
    Дата проведения
    25 апреля, 23.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Кливленд
    Дата проведения
    26 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Атланта – Милуоки
    Дата проведения
    26 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Орландо – Индиана
    Дата проведения
    26 апреля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Сакраменто
    Дата проведения
    26 апреля, 05.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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