НБА. «Бостон» играет с «Шарлотт», «Бруклин» примет «Финикс» и другие матчи

В воскресенье, 25 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.

В первой встрече дня Тейтума и Брауна на выезде играет с «Шарлотт».

Затем вечер продолжится игрой звездного Дюрэнта и Ирвинга, который дома поборется за победу с открытием сезона .

«Вашингтон» Била и Уэстбрука постарается продлить победную серию до 8 матчей в игре с . Ведущий борьбу за плей-офф Стефена Карри примет на своей арене «Сакраменто».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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