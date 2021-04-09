Гвардиола о 30 трофеях: «Я работал в больших клубах, там выигрывать проще»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвел итоги финальной игры Кубка английской лиги с (1:0).

О матче

«Стадион не был полон, но поддержка была отличной. Сегодня мы рады тому, что в четвертый раз подряд выиграли этот турнир. Мы старались победить, создали много моментов. У них тоже были моменты при контратаках, но в целом мы провели хорошую игру.

У нас нет времени тренировать стандартные положения. Лишь самые базовые принципы. Все это непросто, но что поделаешь – такое расписание».

О своем 30-м трофее

«Здорово. Я работал в больших клубах, там выигрывать трофеи проще», – сказал Гвардиола Sky Sports.

«Ман Сити» взял Кубок лиги в 8-й раз и повторил рекорд «Ливерпуля»