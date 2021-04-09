Кубок английской лиги. Финал. «Ман Сити» против «Тоттенхэма». Видеотрансляция

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В финале Кубка английской лиги играют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире. 

Кубок английской лиги

Финал

Манчестер Сити – Тоттенхэм 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
25 апреля, 18.30, «Уэмбли»
превью матча текстовый онлайн статистика
Манчестер СитиСтеффен, Жоау Канселу, Лапорт, Уокер, Рубен Диаш, Фоден, Гюндоган, Марез, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне.
ТоттенхэмЛьорис, Регилон, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Ло Чельсо (Сиссоко, 67), Хейбьерг, Лукас Моура (Бэйл, 67), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждения:
Регилон (27), Лапорт (45), Фернандиньо (59).

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