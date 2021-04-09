Кубок английской лиги. Финал. «Ман Сити» против «Тоттенхэма». Видеотрансляция

В финале Кубка английской лиги играют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.
Кубок английской лиги
Финал
- Дата проведения
- 25 апреля, 18.30, «Уэмбли»
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Манчестер Сити –
Стеффен, Жоау Канселу, Лапорт, Уокер, Рубен Диаш, Фоден, Гюндоган, Марез, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне.
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Тоттенхэм –
Льорис, Регилон, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Ло Чельсо (Сиссоко, 67), Хейбьерг, Лукас Моура (Бэйл, 67), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн.
- Предупреждения:
- Регилон (27), Лапорт (45), Фернандиньо (59).