ЦСКА может уволить Бабаева, если клуб не попадет в еврокубки («Чемпионат»)

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев может быть отправлен в отставку, если клуб не попадет в еврокубки по итогам сезона-2020/2021.

У председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина есть право автоматически расторгнуть контракт Бабаевым в случае непопадания в еврокубки, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

ЦСКА идет на 6-м месте в РПЛ на данный момент. Команды, занявшие первые два места в чемпионате, получат право сыграть в Лиге чемпионов, занявшие 3-е и 4-е – в Лиге конференций.

При определенных раскладах в случае победы «Локомотива» в финале Бетсити Кубка России 5-е место в даст право участия в Лиге конференций.