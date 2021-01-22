Победа «Интера» в дерби, Златан забил, пободался и удалился, у «Барсы» самый высокий доход и огромные долги, «Ман Сити» – лидер АПЛ, Большунов извинился и другие новости

1. «Интер» и «Милан» выдали бойню в четвертьфинале Кубка Италии! Ибра отгрузил дежурный гол «нерадзурри», пободался с Лукаку, наговорив ему много приятного, а во втором тайме удалился. После этого «Интер» сравнял счет, а в добавленное время вырвал победу – попробуйте угадать, кто забил решающий гол.

2. В АПЛ новый лидер – «Ман Сити», сокрушив «Вест Бромвич» (5:0), обошел «Манчестер Юнайтед» на одно очко.

«Арсенал» пропустил в АПЛ впервые за месяц, но все равно одержал волевую победу над «Саутгемптоном» (3:1).

3. Томас Тухель официально возглавил «Челси» и уже сегодня будет руководить командой в матче с «Вулвз». Марина Грановская назвала его одним из лучших тренеров Европы.

Немец в первом интервью отдал должное проделанной Лэмпардом работе, хотя клуб со своей легендой попрощался не очень красиво. Увольнение англичанина удивило Сульшера, а для Джеррарда напротив не стало сюрпризом.

4. «Барселона» возглавила рейтинг Deloitte по доходам за прошлый сезон, но при этом долги клуба составляют почти 1,2 млрд евро, игрокам не заплатили за полгода, несмотря на то, что каталонцы брали кредит. Также «Барса» должна «Ливерпулю» 29 млн евро за Коутиньо, а «Зенит» в свою очередь не выплатил сине-гранатовым более 9 млн за Малкома (но с этим все нормально).

Питерцы, к слову, единственные представители РПЛ в топ-15 рейтинга Deloitte, но там есть нюансы, так что радоваться рано.

5. Александр Большунов извинился перед Йони Мяки и впервые прокомментировал скандал на эстафете в Лахти: говорит, что врезаться в финна не собирался. Россиянина могут строго наказать, если дело дойдет до суда. Но сам финский спортсмен точно ничего не нарушал?!

6. Российские фигуристы на чемпионате мира выступят в команде под названием «Федерация фигурного катания на коньках России». Ожидается, что точно все утвердят 28 января. Ирине Родниной название понравилось.

7. Валиева, Трусова, Щербакова и Туктамышева выступят в прыжковом фестивале на командном турнире. Загитова и Медведева выступят с показательными номерами.

8. Власти Флориды предложили провести Олимпиаду вместо Токио.

9. Форвард ЦСКА Адольфо Гайч, похоже, нашел новый клуб. Аргентинца арендует «Беневенто», который возьмет на себя всю его зарплату, а летом 2022-го сможет выкупить за 11 млн евро. Гайча в команде хотел видеть лично Филиппо Индзаги.

10. НХЛ. «Рейнджерс» проиграл «Баффало» (2:3), «Коламбус» уступил «Флориде» (3:4), «Вашингтон» победил «Айлендерс» (3:2), «Бостон» выиграл у «Питтсбурга» (3:2) и другие результаты.

11. НБА. 38 очков Трэя Янга помогли «Атланте» обыграть ослабленных «Клипперс», «Хьюстон» Джона Уолла одержал победу над «Вашингтоном» Расселла Уэстбрука, «Юта» взяла верх над «Нью-Йорком».

12. ИИХФ хочет провести ЧМ-2021 в одной стране. Решение примут на следующей неделе.

13. Пуйоль представил форму «Барсы» для матча с «Реалом». Она сочетает цвета клуба и флага Каталонии.

14. В КХЛ Барыс» проиграл «Трактору» и прервал серию из четырех побед, «Магнитка» обыграла «Автомобилист» и продлила победную серию до 5 матчей. Все результаты дня – здесь.

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