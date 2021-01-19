«Ман Сити» одержал 11-ю победу подряд, разгромив «Вест Бромвич» (5:0), и лидирует в таблице АПЛ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Вест Бромвич Sports.ru Пеп Гвардиола Футбол

В 20-м туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Вест Бромвич» (5:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Для команды Пепа Гвардиолы эта победа стала 11-й подряд во всех турнирах.

«Горожане», набрав 41 очко в 19 матчах, лидируют в турнирной таблице АПЛ. У идущего вторым «МЮ» 40 очков после 19 игр.

Вест Бромвич – Манчестер Сити 0:5 (0:4, 0:1)
Дата проведения
26 января, 23.15, «Хоторнс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Гюндоган, 0:2 – 20 Жоау Канселу, 0:3 – 30 Гюндоган, 0:4 – 45 Марез, 0:5 – 57 Стерлинг.
Вест БромвичДжонстон, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Гиббс, Снодграсс (Филлипс, 59), Ливермор, Матеус Перейра, Сойерс, Робинсон (Бартли, 46), Грант (Робсон-Кану, 64).
Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Зинченко, Фоден (Ферран Торрес, 52), Гюндоган (Лапорт, 52), Стерлинг, Родри, Марез, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 60).
Предупреждения:
Робсон-Кану (84), О`Ши (90).

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