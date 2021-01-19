«Ман Сити» одержал 11-ю победу подряд, разгромив «Вест Бромвич» (5:0), и лидирует в таблице АПЛ

В 20-м туре АПЛ разгромил на выезде (5:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Для команды Пепа Гвардиолы эта победа стала 11-й подряд во всех турнирах.

«Горожане», набрав 41 очко в 19 матчах, лидируют в турнирной таблице АПЛ. У идущего вторым «МЮ» 40 очков после 19 игр.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ