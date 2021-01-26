Вячеслав Фетисов: «Рекорд Гретцки никто уже не побьет, наверное. Величайший спортсмен»

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки.

Сегодня, 26 января, Гретцки исполнилось 60 лет.

Фетисов впервые встретил экс-форварда сборной Канады на МЧМ-1978.

– Мы в Советском Союзе знали, как сами должны играть. Информации о соперниках в те годы практически не было. Но когда приехали в Канаду, то услышали, что в сборной хозяев есть восходящая звезда, очень талантливый парень. Так и оказалось, хотя Гретцки был почти на три года младше нас. Но в хоккее разбирался. У меня даже есть черно-белое фото, когда мы после матча приветствуем друг друга.

Да, это было начало нашего противостояния. Гретцки – величайший спортсмен, изменивший многое в мировом хоккее. В канадском и американском – особенно.

– Что Гретцки изменил конкретно?

– Не думаю, что раньше хоккей в НХЛ был прямолинейным. Возьмите тот же «Монреаль» 70-х, который тренировал Скотти Боумэн. Да, там были разные игроки, но они показывали не такой уж рельсовый хоккей. Хватало талантливых ребят – взять того же Ги Лефлера, Ларри Робинсона

Но Гретцки добавил в хоккей ритмичность, которой раньше не было. Он умел подчинить игру своему темпу, хорошо использовал пространство за воротами, что раньше не делали. Гретцки из своего «офиса» сводил с ума всю защиту. Уэйн вырос вне стандартов, которые навязываются сегодня. И получился уникальный человек.

Анатолий Тарасов говорил о Гретцки: «Он не смог бы играть в сборной СССР, потому что не комсомолец». Вы согласитесь?

– Я не могу комментировать великого создателя советской школы. Тарасов часто говорил образами, чтобы были понятны другие вещи. Он нас учил коллективизму – важнее то, что написано у тебя на груди, чем на спине. Может быть, в этом смысл?

Тарасов видел, что Гретцки в тот момент больше играл на себя, чем на команду. Хотя это спорный вопрос. Но Анатолий Владимирович своими образами оставлял в чужой памяти свои мысли. А ты уже дальше рассуждал, что он имел в виду.

Я думаю, Гретцки мог бы точно играть в любой команде. Он стал бы лидером на любом континенте. Это однозначно. Человек, который опередил время. Уэйн мог бы играть с любыми партнерами, что много раз подтверждал за карьеру. Огромное количество матчей, много побед – и рекорд, который, наверное, никто уже не побьет, – сказал Фетисов.

Гретцки является рекордсменом НХЛ по числу голов (894), результативных передач (1963) и очков (2857).

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