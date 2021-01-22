Гайч уйдет в аренду в «Беневенто». Клуб будет платить всю зарплату форварду и сможет выкупить его за 11 млн евро летом 2022-го

Стали известны подробности соглашения о переходе нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в «Беневенто».
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, срок аренды – 6 месяцев. Если футболист проведет за итальянский клуб 50% матчей, то арендное соглашение автоматически продлится еще на год.
В июне 2022 года «Беневенто» получит возможность выкупить аргентинца за 11 млн евро. Итальянский клуб будет также полностью выплачивать зарплату 21-летнему форварду.
В клубе надеются, что Гайч пройдет медосмотр в ближайшие два дня.
В этом сезоне 21-летний форвард провел за московский клуб 13 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.