Гайч уйдет в аренду в «Беневенто». Клуб будет платить всю зарплату форварду и сможет выкупить его за 11 млн евро летом 2022-го

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Стали известны подробности соглашения о переходе нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в «Беневенто».

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, срок аренды – 6 месяцев. Если футболист проведет за итальянский клуб 50% матчей, то арендное соглашение автоматически продлится еще на год.

В июне 2022 года «Беневенто» получит возможность выкупить аргентинца за 11 млн евро. Итальянский клуб будет также полностью выплачивать зарплату 21-летнему форварду.

В клубе надеются, что Гайч пройдет медосмотр в ближайшие два дня.

В этом сезоне 21-летний форвард провел за московский клуб 13 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.

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