Валиева, Трусова, Щербакова и Туктамышева выступят в прыжковом фестивале на командном турнире. Женщины будут соревноваться против мужчин

Стал известен состав участников прыжкового фестиваля, который пройдет 5 февраля в рамках командного турнира в .

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Прыжковый турнир пройдет в формате командного зачета, где команда девушек будет соревноваться с командой юношей.

В России придумали уникальный турнир: Медведева против Загитовой – теперь как капитаны команд, фестиваль прыжков и особые шоу-номера

Чем еще можно удивить на командном турнире фигуристов? Конкурс поддержек, высота прыжка, самое быстрое вращение