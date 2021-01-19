Валиева, Трусова, Щербакова и Туктамышева выступят в прыжковом фестивале на командном турнире. Женщины будут соревноваться против мужчин

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Стал известен состав участников прыжкового фестиваля, который пройдет 5 февраля в рамках командного турнира в Москве

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна ЩербаковаЕлизавета Туктамышева

Прыжковый турнир пройдет в формате командного зачета, где команда девушек будет соревноваться с командой юношей.

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