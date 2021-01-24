«Я не собирался врезаться в финна – хотел просто остановиться, но крепление было сломано». Первое интервью Большунова после скандала в эстафете Лахти

Российский лыжник прокомментировал инцидент, произошедший на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Финляндии.

Большунов бежал заключительный этап эстафеты в первой сборной России. На финиш он вышел вместе с финским лыжником Йони Мяки. Финн подрезал Александра, из-за чего россиянин сначала замахнулся на него палкой во время гонки, а после финиша врезался в Мяки.

– Ты сожалеешь?

– Конечно. Я понимаю, что было неправильным делать то, что я сделал после финиша. Я сожалею о своем поступке, такое больше не повторится.

Когда я пересек линию, то хотел поговорить с Мяки о том, что случилось перед этим, и почему он сделал то, что он сделал. Лыжи катили быстро, и когда я попытался остановиться, крепление было сломано. Я не собирался в него врезаться, хотел просто поговорить.

Я видел запись того, как Мяки поступил перед финишем, и не считаю, что это было честной игрой. Он намеренно блокировал меня, а это нечестно. Я по-прежнему так считаю.

– Ты согласен с дисквалификацией?

– Это решение жюри, и я с ним согласен. После финиша я действовал неправильно, но, с другой стороны, я не понимаю, почему финна не дисквалифицировали за то, что он сделал до этого.

Я не читаю комментарии других людей. Я знаю, как сам воспринял ситуацию, и придерживаюсь своего мнения. Не знаю, что другие говорят и считают, – сказал Большунов.

Психоз Большунова в эстафете: замахнулся на финна палкой на последних метрах, а после финиша протаранил в спину

С поведением Большунова все ясно, а что финн? Разве он не нарушал правила?