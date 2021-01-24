«Я не собирался врезаться в финна – хотел просто остановиться, но крепление было сломано». Первое интервью Большунова после скандала в эстафете Лахти

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) происшествия сборная Финляндии Александр Большунов Йони Мяки Лыжи

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал инцидент, произошедший на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Финляндии. 

Большунов бежал заключительный этап эстафеты в первой сборной России. На финиш он вышел вместе с финским лыжником Йони Мяки. Финн подрезал Александра, из-за чего россиянин сначала замахнулся на него палкой во время гонки, а после финиша врезался в Мяки.

– Ты сожалеешь?

– Конечно. Я понимаю, что было неправильным делать то, что я сделал после финиша. Я сожалею о своем поступке, такое больше не повторится.

Когда я пересек линию, то хотел поговорить с Мяки о том, что случилось перед этим, и почему он сделал то, что он сделал. Лыжи катили быстро, и когда я попытался остановиться, крепление было сломано. Я не собирался в него врезаться, хотел просто поговорить.

Я видел запись того, как Мяки поступил перед финишем, и не считаю, что это было честной игрой. Он намеренно блокировал меня, а это нечестно. Я по-прежнему так считаю.

– Ты согласен с дисквалификацией?

– Это решение жюри, и я с ним согласен. После финиша я действовал неправильно, но, с другой стороны, я не понимаю, почему финна не дисквалифицировали за то, что он сделал до этого.

Я не читаю комментарии других людей. Я знаю, как сам воспринял ситуацию, и придерживаюсь своего мнения. Не знаю, что другие говорят и считают, – сказал Большунов. 

Психоз Большунова в эстафете: замахнулся на финна палкой на последних метрах, а после финиша протаранил в спину

С поведением Большунова все ясно, а что финн? Разве он не нарушал правила?

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