«Интер» обыграл «Милан» (2:1) благодаря голу Эриксена на 97-й минуте и вышел в полуфинал Кубка Италии

В 1/4 финала Кубка Италии одержал волевую победу над (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победный гол на 7-й добавленной ко второму тайму минуте забил со штрафного вышедший на замену Кристиан Эриксен.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович был удален с поля за две желтые карточки. Первое предупреждение он получил за стычку с Ромелу Лукаку.

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