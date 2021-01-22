«Интер» обыграл «Милан» (2:1) благодаря голу Эриксена на 97-й минуте и вышел в полуфинал Кубка Италии

Теги Интер Милан Златан Ибрагимович Кубок Италии Sports.ru Кристиан Эриксен Футбол

В 1/4 финала Кубка Италии «Интер» одержал волевую победу над «Миланом» (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победный гол на 7-й добавленной ко второму тайму минуте забил со штрафного вышедший на замену Кристиан Эриксен.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович был удален с поля за две желтые карточки. Первое предупреждение он получил за стычку с Ромелу Лукаку.

Интер – Милан 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
26 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 31 Ибрагимович, 1:1 – 71, пенальти Лукаку, 2:1 – 90 Эриксен.
ИнтерХанданович, Шкриньяр, де Врей, Коларов (Янг, 90), Дармиан (Хакими, 46), Видаль, Барелла, Перишич (Мартинес, 67), Брозович (Эриксен, 88), Санчес, Лукаку.
МиланТэтэрушану, Диогу Далот, Кьер (Томори, 20), Тео, Романьоли, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 85), Мейте, Браим Диас (Ребич, 60), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Крунич, 85).
Предупреждения:
Кьер (17), Ибрагимович (45), Лукаку (45), Брозович (52), Ребич (64), Кессиэ (90), Хакими (90).
Удаление:
Ибрагимович (58).

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