«Интер» обыграл «Милан» (2:1) благодаря голу Эриксена на 97-й минуте и вышел в полуфинал Кубка Италии

В 1/4 финала Кубка Италии «Интер» одержал волевую победу над «Миланом» (2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Победный гол на 7-й добавленной ко второму тайму минуте забил со штрафного вышедший на замену Кристиан Эриксен.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович был удален с поля за две желтые карточки. Первое предупреждение он получил за стычку с Ромелу Лукаку.
- Дата проведения
- 26 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 31 Ибрагимович, 1:1 – 71, пенальти Лукаку, 2:1 – 90 Эриксен.
-
Интер –
Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Коларов (Янг, 90), Дармиан (Хакими, 46), Видаль, Барелла, Перишич (Мартинес, 67), Брозович (Эриксен, 88), Санчес, Лукаку.
-
Милан –
Тэтэрушану, Диогу Далот, Кьер (Томори, 20), Тео, Романьоли, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 85), Мейте, Браим Диас (Ребич, 60), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Крунич, 85).
- Предупреждения:
- Кьер (17), Ибрагимович (45), Лукаку (45), Брозович (52), Ребич (64), Кессиэ (90), Хакими (90).
- Удаление:
- Ибрагимович (58).