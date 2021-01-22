Кассано о Кокорине: «Фиорентина» подписала фантастического игрока»

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Бывший нападающий «Реала», «Милана» и «Интера» Антонио Кассано высказался о переходе форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Фантастика. Я написал Даниэле [Праде – спортивному директору клуба], что он подписал фантастического игрока.

Еще один отличный трансфер – Лукас Мартинес. Через 3-4 года он станет одним из лучших», – сказал Кассано для BoboTv.

Вчера Кокорин провел первый день в Италии перед переходом в «Фиорентину». Вчера футболист прошел несколько медосмотров, а сегодня должен подписать контракт с клубом.

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