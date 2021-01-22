Кассано о Кокорине: «Фиорентина» подписала фантастического игрока»

Бывший нападающий «Реала», «Милана» и «Интера» высказался о переходе форварда в «Фиорентину».

«Фантастика. Я написал Даниэле [Праде – спортивному директору клуба], что он подписал фантастического игрока.

Еще один отличный трансфер – . Через 3-4 года он станет одним из лучших», – сказал Кассано для BoboTv.

Вчера Кокорин провел первый день в Италии перед переходом в «Фиорентину». Вчера футболист прошел несколько медосмотров, а сегодня должен подписать контракт с клубом.

У «Фиорентины» хороший состав, но проблемы с реализацией и балансом. Кокорин может помочь, среди конкурентов даже Рибери

«Фиорентина» – шанс всей жизни для Кокорина. Я даже не могу поверить, что это случилось

Кокорин в «Спартаке» – грусть. Причины: физика и непонимание автоматизмов Тедеско