Пуйоль представил форму «Барсы» для матча с «Реалом». Она сочетает цвета клуба и флага Каталонии

показала особый комплект формы, в котором команда сыграет против весной.

На футболке будут сочетаться клубные цвета (синий и гранатовый) и красно-желтая расцветка флага Каталонии – таким образом подчеркивается чувство принадлежности к клубу, его ценности и характерные особенности, а также корни «Барселоны».

Форму представил бывший капитан команды .

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в Мадриде 11 апреля 2021 года в рамках 30-го тура . Форма уже поступила в продажу. Цена игровой футболки – 145 евро.

Фото: твиттер «Барселоны»