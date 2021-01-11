Пуйоль представил форму «Барсы» для матча с «Реалом». Она сочетает цвета клуба и флага Каталонии

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«Барселона» показала особый комплект формы, в котором команда сыграет против «Реала» весной.

На футболке будут сочетаться клубные цвета (синий и гранатовый) и красно-желтая расцветка флага Каталонии – таким образом подчеркивается чувство принадлежности к клубу, его ценности и характерные особенности, а также корни «Барселоны».

Форму представил бывший капитан команды Карлес Пуйоль.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в Мадриде 11 апреля 2021 года в рамках 30-го тура Ла Лиги. Форма уже поступила в продажу. Цена игровой футболки – 145 евро.

Фото: твиттер «Барселоны»

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