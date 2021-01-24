Евгений Плющенко: «Положительно отношусь к Тутберидзе. Мы конкуренты, но вне льда можно дружить – это мой принцип»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о том, что может оказаться в одной команде с Этери Тутберидзе после жеребьевки командного турнира в Москве.
«Я положительно отношусь к Этери Георгиевне – да, мы конкуренты, это естественно, поскольку у нас есть классные спортсмены. Соревноваться надо на льду, но, когда ты снял коньки, можно дружить – это мой принцип, это моя позиция.
Окажемся в одной команде, значит будем вместе помогать ребятам добиться лучшего результата, значит будем на одной стороне. Я ни с кем не воюю, я уже не раз об этом говорил, остальное – результат раскачки в прессе.
Перед Олимпиадой нам всем будет важно прочувствовать командный дух. У нас достаточно индивидуальный вид спорта, но нам важно быть готовыми кататься за команду на командном турнире на Олимпиаде», – рассказал Плющенко.
Не верится, но это было: Тутберидзе восхищалась Плющенко на Олимпиаде в Сочи и говорила, что Липницкая катает за него