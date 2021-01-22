У «Барсы» самый высокий доход в сезоне-2019/20 – 715,1 млн евро. «Реал», «Бавария», «МЮ» и «Ливерпуль» – в топ-5 (Deloitte)

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Международная консалтинговая компания Deloitte подвела финансовые итоги сезона-2019/20 в мировом футболе.

Самый большой доход зафиксирован у «Барселоны» (715,1 млн евро). На втором месте находится мадридский «Реал» (714,9 млн евро), на третьем – «Бавария» (634,1 млн евро).

Список 20 лучших по финансовым показателям футбольных клубов выглядит так:

1 (1). «Барселона» – 715,1 млн евро (840,8 – в сезоне-2018/19);

2 (2). «Реал» – 714,9 (757,3);

3 (4). «Бавария» – 634,1 (660,1);

4 (3). «Манчестер Юнайтед» – 580,4 (711,5);

5 (7). «Ливерпуль» – 558,6 (604,7);

6 (6). «Манчестер Сити» – 549,2 (616,6);

7 (5). «ПСЖ» – 540,6 (635,9);

8 (9). «Челси» – 469,7 (513,1);

9 (8). «Тоттенхэм» – 445,7 (521,1);

10 (10). «Ювентус» – 397,9 (459,7).

11 (11). «Арсенал» – 388 (445,2);

12 (12). «Боруссия» Дортмунд – 365,7 (371,7);

13 (13). «Атлетико» – 331,8 (367,6);

14 (14). «Интер» – 291,5 (364,6);

15 (-). «Зенит» – 236,5;

16 (15). «Шальке» – 222,8 (324,8);

17 (19). «Эвертон» – 212 (210,5);

18 (17). «Лион» – 180,7 (220,9);

19 (20). «Наполи» – 176,3 (207,4);

20 (-). «Айнтрахт» – 174.

Примечание: в скобках указано место клуба в прошлогоднем рейтинге.

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