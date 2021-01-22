НБА. «Хьюстон» примет «Вашингтон», «Юта» сыграет с «Нью-Йорком»

Во вторник, 26 января, в рамках регулярного чемпионата пройдут три матча.

примет ослабленных . Джона Уолла встретится с Расселла Уэстбрука. «Юта» сыграет с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Пятнадцать лет назад Кобе Брайант набрал 81 очко в одном матче. За это его одновременно ненавидели и обожали

81 причина, почему Кобе с нами навсегда