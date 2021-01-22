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    НБА. «Хьюстон» примет «Вашингтон», «Юта» сыграет с «Нью-Йорком»

    Теги результаты Атланта Хьюстон Клипперс Нью-Йорк НБА Вашингтон Юта Баскетбол

    Во вторник, 26 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.

    «Атланта» примет ослабленных «Клипперс». «Хьюстон» Джона Уолла встретится с «Вашингтоном» Расселла Уэстбрука. «Юта» сыграет с «Нью-Йорком».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Атланта – Клипперс
    Дата проведения
    27 января, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Вашингтон
    Дата проведения
    27 января, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Юта – Нью-Йорк
    Дата проведения
    27 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Пятнадцать лет назад Кобе Брайант набрал 81 очко в одном матче. За это его одновременно ненавидели и обожали

    81 причина, почему Кобе с нами навсегда

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