НБА. «Хьюстон» примет «Вашингтон», «Юта» сыграет с «Нью-Йорком»

Во вторник, 26 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.
«Атланта» примет ослабленных «Клипперс». «Хьюстон» Джона Уолла встретится с «Вашингтоном» Расселла Уэстбрука. «Юта» сыграет с «Нью-Йорком».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 27 января, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 27 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Пятнадцать лет назад Кобе Брайант набрал 81 очко в одном матче. За это его одновременно ненавидели и обожали