Тренер «Истанбула» Вебо о скандале: «Тухель не проявил солидарность. Я в ярости, меня дискриминировали»

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Тренер «Истанбула» Пьер Вебо, ставший участником расистского скандала на матче Лиги чемпионов против «ПСЖ», высказался о той ситуации.

«Я чувствую ярость. Меня дискриминировали. Я хочу видеть наказание, потому что такое происходит впервые. Должно быть применено очень серьезное наказание, иначе такое будет происходить снова и снова. И никто не вспомнит, что произошло.

Представители УЕФА очень давили на нас в раздевалке. Они пришли и сказали игрокам, что они должны продолжить матч, иначе больше не будет возможности сыграть, учитывая плотное расписание и пандемию.

Мы не должны невнимательно относиться к тому, что Неймар, Мбаппе и все игроки мирового уровня из «ПСЖ» отреагировали так. Они сказали: «Если это произошло, мы не продолжим матч». И это сделало тот день великим. Еще раз поздравляю Леонардо, президента «ПСЖ» и игроков, которые сыграли очень большую роль в этом деле.

Томас Тухель поступил так, как поступил. Он не проявил солидарность», – сказал Вебо.

Напомним, матч был остановлен на 14-й минуте после того, как резервный арбитр Себастьян Кольцеску употребил слово «черный» по отношению к Вебо. Футболисты отказались продолжать игру. Матч был доигран только на следующий день и завершился победой парижан со счетом 5:1.

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