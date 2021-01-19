«Зенит» – в топ-15 клубов Европы по доходам в рейтинге Deloitte. Он единственный подал цифры до пандемии

впервые вошел в топ-20 по размеру дохода за сезон-2019/20, согласно рейтингу международной консалтинговой компании Deloitte.

Доход российского клуба составил 236,5 млн евро (в сезоне-2018/19 – 180,4 млн евро). Таким образом, доход «Зенита» вырос на 31%, что стало самым большим ростов для клубов, вошедших в топ-20 рейтинга по итогам сезона-2019/20.

Клуб заработал на трансферах игроков 58,5 млн евро.

«Зенит» – единственный клуб из чемпионатов, не входящих в число топ-5 лиг, включенный в этот рейтинг. В прошлый раз клуб не из топ-5 лиг попадал в рейтинг в сезоне-2015/16, и это тоже был «Зенит».

Согласно отчету РФС, выпущенному в июне 2020 года, доходы «Зенита» составили свыше 17 млрд рублей. Из них 11,5 млрд – коммерческие доходы, большая часть которых – поступления от «Газпрома».

Важно отметить, что финансовая информация «Зенита» покрывает срок до 31 декабря 2019 года, поэтому в рейтинге не отражено влияние пандемии коронавируса на экономические показатели клуба.

У «Барсы» самый высокий доход в сезоне-2019/20 – 715,1 млн евро. «Реал», «Бавария», «МЮ» и «Ливерпуль» – в топ-5 (Deloitte)