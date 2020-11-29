«Барса» должна «Ливерпулю» еще около 29 млн евро за трансфер Коутиньо

еще не до конца рассчиталась с за трансфер полузащитника , который был организован зимой 2018 года.

Согласно данным финансового отчета каталонского клуба, «Барса» должна заплатить еще 29,254 млн евро «Ливерпулю» за бразильца.

Сделка обошлась сине-гранатовым в 120+40 млн евро. Футболист подписал контракт с «Барсой» до июня 2023 года.

В этом сезоне 28-летний хавбек провел за «Барсу» 12 матчей в , забил два мяча и сделал две голевые передачи. Ознакомиться с его полной статистикой можно здесь.