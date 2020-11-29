«Барса» должна «Ливерпулю» еще около 29 млн евро за трансфер Коутиньо

«Барселона» еще не до конца рассчиталась с «Ливерпулем» за трансфер полузащитника Филиппе Коутиньо, который был организован зимой 2018 года.
Согласно данным финансового отчета каталонского клуба, «Барса» должна заплатить еще 29,254 млн евро «Ливерпулю» за бразильца.
Сделка обошлась сине-гранатовым в 120+40 млн евро. Футболист подписал контракт с «Барсой» до июня 2023 года.
В этом сезоне 28-летний хавбек провел за «Барсу» 12 матчей в Ла Лиге, забил два мяча и сделал две голевые передачи. Ознакомиться с его полной статистикой можно здесь.