«Барса» должна «Ливерпулю» еще около 29 млн евро за трансфер Коутиньо

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«Барселона» еще не до конца рассчиталась с «Ливерпулем» за трансфер полузащитника Филиппе Коутиньо, который был организован зимой 2018 года.

Согласно данным финансового отчета каталонского клуба, «Барса» должна заплатить еще 29,254 млн евро «Ливерпулю» за бразильца.

Сделка обошлась сине-гранатовым в 120+40 млн евро. Футболист подписал контракт с «Барсой» до июня 2023 года.

В этом сезоне 28-летний хавбек провел за «Барсу» 12 матчей в Ла Лиге, забил два мяча и сделал две голевые передачи. Ознакомиться с его полной статистикой можно здесь.

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