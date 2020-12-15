Долг «Барсы» – почти 1,2 млрд евро. Клуб хочет отложить выплаты по кредитам

опубликовала годовой финансовый отчет.

Согласно данным этого документа, краткосрочный долг каталонского клуба составляет около 730 млн евро, а весь размер задолженностей «Барсы» – почти 1,2 млрд евро.

У «Барселоны» 265 млн евро долга перед кредиторами, 164 млн евро долга спортивному персоналу и еще 298 млн евро – в разных секторах. «Барса» завершила сезон-2019/20 с чистым долгом в 488,4 млн евро.

Клуб ведет переговоры со своими кредиторами об отсрочке выплат из-за воздействия коронавируса на финансовое состояние клуба. В «Барсе» надеются, что сумеют договориться о том, чтобы отложить выплаты по кредитам как минимум до 30 июня 2021 года.