Долг «Барсы» – почти 1,2 млрд евро. Клуб хочет отложить выплаты по кредитам

Теги Барселона Ла Лига кризис деньги коронавирус Футбол

«Барселона» опубликовала годовой финансовый отчет.

Согласно данным этого документа, краткосрочный долг каталонского клуба составляет около 730 млн евро, а весь размер задолженностей «Барсы» – почти 1,2 млрд евро.

У «Барселоны» 265 млн евро долга перед кредиторами, 164 млн евро долга спортивному персоналу и еще 298 млн евро – в разных секторах. «Барса» завершила сезон-2019/20 с чистым долгом в 488,4 млн евро.

Клуб ведет переговоры со своими кредиторами об отсрочке выплат из-за воздействия коронавируса на финансовое состояние клуба. В «Барсе» надеются, что сумеют договориться о том, чтобы отложить выплаты по кредитам как минимум до 30 июня 2021 года.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья