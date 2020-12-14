ИИХФ хочет провести ЧМ-2021 в одной стране. Решение примут на следующей неделе

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что организация примет решение по месту проведения на следующей неделе.

Изначально турнир должен был проходить в Минске и Риге. Ранее ИИХФ приняла решение перенести матчи из Беларуси.



«Есть некие технические детали, которые не позволили нам принять решение о месте проведения чемпионата мира сегодня. Но после сегодняшних обсуждений стало понятно, что нам еще потребуется время. Решение мы прием на следующей неделе. Возможно, что уже в понедельник.

Дело в том, что мы хотим, чтобы чемпионат мира был проведен в одном месте, где бы и играли 16 команд, с учетом ситуации с коронавирусом. На сегодня шансы есть у Дании, Латвии и Словакии», – сказал Фазель.