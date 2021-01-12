Власти Флориды предложили провести Олимпиаду вместо Токио

Начальник финансового управления штата Флорида Джимми Патронис отправил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) с предложением перенести летнюю из Токио во Флориду.

Патронис предложил «рассмотреть возможность переноса Олимпийских игр 2021 года из Токио в Соединенные Штаты Америки, точнее – в штат Флорида».

По словам чиновника, желание претендовать на право проведения Олимпиады возникло у него после того, как в ряде СМИ появилась информация о том, что правительство Токио пришло к решению отменить летние Игры 2021 года из-за коронавируса (позднее эта информация была опровергнута правительством Японии и МОК – .ru).

Патронис отметил, что Флорида обладает всей необходимой инфраструктурой и спортивными объектами, чтобы провести Олимпиаду.

В МОК отметили, что письмо Патрониса не получали.

не получал такое письмо. Олимпиада стартует в Токио 23 июля, а Паралимпиада – 24 августа», – цитирует ТАСС пресс-службу организации.

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