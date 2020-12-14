Ротенберг о студенческом хоккее: «Уверен, что мы обгоним наших западных коллег в этом направлении в будущем»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг считает, что Россия может стать мировым лидером по развитию студенческого хоккея.

«Студенческий спорт в России надо развивать, мы на правильном пути. Мы видели, какие были традиции в этом направлении в советское время, и сейчас мы эти традиции пытаемся возрождать.

Это и вопросы финансирования, и выстраивание инфраструктуры в вузах.

Это большая работа, и у нас есть дорожная карта, я уверен, что в будущем в этом направлении мы наших западных коллег обгоним», – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Наша задача – хоккейная коробка в каждом вузе»

Ротенберг набрал 3+1 в гала-матче на Красной Площади за команду «Звезды Студенческой хоккейной лиги»