Директор «Беневенто» о Гайче: «Согласовали все условия сделки. Индзаги крайне заинтересован в Адольфо»

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Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа подтвердил скорый переход форварда ЦСКА Адольфо Гайча на правах аренды.

«Мы согласовали все условия сделки, информация правдива. Это будет аренда на шесть месяцев с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

Летом 2022 года, если аренда будет продлена, у «Беневенто» появится необязательное право выкупа Гайча у ЦСКА. Наш главный тренер Филиппо Индзаги крайне заинтересован в услугах Адольфо», – сказал Фоджа Metaratings.

Сообщалось, что в 2022 году «Беневенто» получит возможность выкупить аргентинца за 11 млн евро. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату 21-летнему форварду.

В этом сезоне Гайч провел за ЦСКА 13 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.

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