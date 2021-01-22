«Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел». Ибрагимович – Лукаку во время матча Кубка

Стала известна причина конфликта между форвардом и нападающим в матче Кубка Италии (1:2).

Швед в ходе перепалки сказал бельгийцу: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел». На это Лукаку, как сообщают Sportmediaset и другие итальянские источники, ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын».

Возможно, что реплики о вуду и матери касаются высказываний владельца «Эвертона» Фарада Мошири. В 2018 году бизнесмен заявил, что Лукаку не продлил контракт с «Эвертоном» из-за «вуду»: «Во время встречи Лукаку позвонил матери. Он сказал, что было паломничество в Африке или где-то еще, случилось вуду, и было послание, что нужно переходить в «Челси». В итоге Лукаку ушел в «Манчестер Юнайтед».