«Барса» не заплатила игрокам за полгода в декабре, хотя брала кредит. Клуб обещает выплаты в феврале

продолжает испытывать финансовые трудности, что сказывается на графике выплаты зарплат футболистам.

По информации COPE, «Барсе» пришлось взять кредит, чтобы суметь выплатить зарплату футболистам.

Клуб не заплатил игрокам в декабре и январе, но пообещал восполнить задолженность в феврале.

Обычно футболисты получают деньги два раза в год – летом и зимой. При этом сейчас игроки должны были получить зарплаты в уже урезанном размере, ведь клуб договорился с ними о снижении. Игроки отказались от всех бонусов, которые они смогли бы получить в этом сезоне.

В качестве примера приводится такая ситуация: футболист, получавший до пандемии 10 млн евро в год, после сокращения заработает 5,8 млн евро за год. Остальные деньги он получит за четыре следующих сезона.

В финансовом отчете «Барсы» сказано, что долг клуба – почти 1,2 млрд евро.