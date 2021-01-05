«Барса» не заплатила игрокам за полгода в декабре, хотя брала кредит. Клуб обещает выплаты в феврале

Теги Барселона Ла Лига кризис деньги коронавирус Футбол

«Барселона» продолжает испытывать финансовые трудности, что сказывается на графике выплаты зарплат футболистам.

По информации COPE, «Барсе» пришлось взять кредит, чтобы суметь выплатить зарплату футболистам.

Клуб не заплатил игрокам в декабре и январе, но пообещал восполнить задолженность в феврале.

Обычно футболисты получают деньги два раза в год – летом и зимой. При этом сейчас игроки должны были получить зарплаты в уже урезанном размере, ведь клуб договорился с ними о снижении. Игроки отказались от всех бонусов, которые они смогли бы получить в этом сезоне.

В качестве примера приводится такая ситуация: футболист, получавший до пандемии 10 млн евро в год, после сокращения заработает 5,8 млн евро за год. Остальные деньги он получит за четыре следующих сезона.

В финансовом отчете «Барсы» сказано, что долг клуба – почти 1,2 млрд евро.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья