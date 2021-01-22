Томас Тухель: «Благодарю «Челси» за доверие, ощущения потрясающие. Мы все уважаем работу Лэмпарда»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Томас Тухель Футбол

Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился эмоциями от назначения в английский клуб.

«Я хотел бы поблагодарить «Челси» за оказанное мне и моему штабу доверие. Мы все очень уважаем работу, проделанную Фрэнком Лэмпардом, и его наследие в «Челси».

В то же время мне не терпится познакомиться со своей новой командой и стать участником самого захватывающего футбольного чемпионата.

Я благодарен за то, что стал частью семьи «Челси» – ощущения потрясающие!» – сказал Тухель.

Тухель официально в «Челси». А вот как уволили Лэмпарда: напряжение с Грановской, ярость Абрамовича, недостаток общения с игроками

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