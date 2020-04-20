«Зенит» должен «Барсе» еще 9,44 млн евро за трансфер Малкома

«Зенит» еще не до конца рассчитался с «Барселоной» за трансфер полузащитника Малкома.

Согласно данным годового финансового отчета каталонского клуба, сине-бело-голубые должны заплатить еще 9 миллионов 444 тысячи евро за бразильца. Этот долг был актуален на 30 июня 2020 года.

Отметим, что сама еще должна за трансфер около 9,9 млн евро.

«Зенит» занимает первое место по размеру суммы задолженности перед «Барсой». Каталонцы также ждут почти 6 млн евро от «Ювентуса» за Артура, более 5,5 млн евро от «Хетафе» за Марка Кукурелью и так далее.

Малком присоединился к клубу из Петербурга в августе 2019 года. Сделка обошлась «Зениту» в 40+5 млн евро, а зарплата бразильца – около 8 млн евро в год.

В этом сезоне 23-летний игрок провел за 15 матчей в , забил один гол и сделал одну голевую передачу.