Лэмпард не смог попрощаться с игроками «Челси». Чех коротко сообщил им об отставке перед тренировкой

Вчера отправил в отставку , который занимал пост главного тренера команды с июля 2019 года.

По данным The Athletic, лондонский клуб будет до лета выплачивать зарплату уволенному специалисту, который получал в «Челси» около 4 млн фунтов в год. Соглашение с тренером было подписано по схеме 2+1, так что срок его действия истекает летом.

Также сообщается, что Лэмпард не успел попрощаться с игроками команды после того, как узнал о своей отставке. Технический советник «Челси» , неформально общавшийся с агентами ключевых игроков клуба по поводу спада в игре и результатах команды, коротко проинформировал футболистов об отставке Лэмпарда перед началом тренировки.

Ранее «Челси» обыграл «Лутон» в 4-м раунде Кубка Англии и вышел в 1/8 финала.

В АПЛ лондонцы одержали всего одну победу в пяти последних матчах и после 19 туров занимают 9-е место в турнирной таблице с 29 очками. В розыгрыше Лиги чемпионов-2020/21 «Челси» вышел из группы с первого места и в 1/8 финала встретится с «Атлетико».

В сезоне АПЛ-2019/20 «Челси» финишировал четвертым. В Лиге чемпионов «синие» выбыли на стадии 1/8 финала, проиграв «Баварии» (0:3, 1:4).

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