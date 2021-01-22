У Златана и Лукаку случился конфликт в матче Кубка Италии

Между форвардом и нападающим «Милана» случился конфликт в матче Кубка Италии (0:1, перерыв).

В концовке первого тайма на бельгийце сфолил защитник «россонери» , что вызвало недовольство Лукаку, начавшего спорить с Романьоли и Ибрагимовичем.

Лукаку и Ибрагимович продолжили перепалку, в ходе которой нападающий с улыбкой обращался к Лукаку, пока того удерживали партнеры. Оба игрока получили по желтой карточке. Лукаку не прекращал спорить и по окончании тайма.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: скриншот трансляции TRTSpor

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