У Златана и Лукаку случился конфликт в матче Кубка Италии

Теги Интер Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Кубок Италии Ромелу Лукаку Алессио Романьоли Футбол

Между форвардом «Интера» Ромелу Лукаку и нападающим «Милана» Златан Ибрагимовичем случился конфликт в матче Кубка Италии (0:1, перерыв).

В концовке первого тайма на бельгийце сфолил защитник «россонери» Алессио Романьоли, что вызвало недовольство Лукаку, начавшего спорить с Романьоли и Ибрагимовичем.

Лукаку и Ибрагимович продолжили перепалку, в ходе которой нападающий «Милана» с улыбкой обращался к Лукаку, пока того удерживали партнеры. Оба игрока получили по желтой карточке. Лукаку не прекращал спорить и по окончании тайма.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: скриншот трансляции TRTSpor

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