Надаль взял 13-й «Ролан Гаррос» и 20-й «Шлем», «Лейкерс» – чемпионы НБА, ничья России с Турцией, Хэмилтон догнал Шумахера по победам в «Ф-1» и другие новости утра

1. В 3-м туре Лиги наций Россия сыграла вничью с Турцией (1:1) в Москве в 45-м матче при Станиславе Черчесове. Антон Миранчук забил красиво в первом тайме, а во втором турки навалились, и россияне подсели, но все равно идут первыми в группе. Сербия уступила Венгрии (0:1).

2. Надаль выиграл 13-й «Ролан Гаррос» и сравнялся по «Шлемам» с Федерером – у них по 20. В финале на любимом грунте Рафа уничтожил Джрковича – 6:0, 6:2, 7:5.

3. Еще в Лиге наций Англия победила Бельгию (2:1), Франция и Португалия разошлись миром (0:0), хотя были главные звезды в составах. Италия не смогла взять верх над Польшей (0:0). Холанд оформил первый хет-трик за Норвегию, у него 6 голов в 3 матчах турнира.

4. В финале НБА «Лейкерс» победили «Хит» в 6-м матче и выиграли серию со счетом 4-2.

5. В КХЛ «Автомобилист» победил «Трактор» (3:1), минское «Динамо» обыграло рижское «Динамо» (4:3 Б). 42-летний Дацюк вышел на второе место в гонке бомбардиров КХЛ – у него 18 очков в 15 матчах. Волшебник!

6. «Ливерпуль» и «МЮ» хотят сократить АПЛ с 20 до 18 команд и отменить Кубок лиги и Суперкубок Англии. АПЛ и Министерство спорта Великобритании не в восторге от подобных реформ.

7. Хэмилтон царил на Гран-при Айфеля, он повторил рекорд Шумахера по числу побед в «Формуле-1». Ферстаппен – второй, Риккардо – третий, Квят – 15-й, Албон сошел после штрафа за столкновение с россиянином.

8. Трусова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию в Москве, Валиева – 2-я (сорвала произвольную программу), Усачева – 3-я. Команда Тутберидзе проиграла первый турнир с января 2019-го.

Ковалев был лучшим у мужчин, Самарин – 2-й Гуменник – 3-й. Морозова и Багин победили в танцах на льду, Синицина и Кацалапов снялись.

9. Рахимов возглавил «Уфу». В «Спартаке» может появиться трансферный комитет по инициативе Заремы. А пока Мозес прошел медосмотр для клуба, результаты будут в среду. «Рубин» отказался продать Хвичу «Краснодару» за 10 млн евро, а Уремовича не отпустил в ЦСКА за 7-8 млн евро.

10. Сотрудники таможни в Нюрнберге изъяли на почте 183 кг таблеток и ампул с анаболическими стероидами и гормонами роста. Чья посылка?

11. Наместников подписал контракт с «Детройтом» на 2 года и 4 млн долларов. «Нэшвилл» отдал Егора Афанасьева в аренду ЦСКА. «Коламбус» хочет заключить с Гавриковым долгосрочное соглашение. Тэйвс, Кэйн, Кит и Сибрук недовольны селекционной работой «Чикаго» в межсезонье.

12. Хавбек «Локомотива» Камано заразился коронавирусом. Это третий случай в московской команде. Глава клуба Анатолий Мещеряков вспылил: «Мы в России принимаем громадные усилия, а люди уезжают, и получается вот что. Кому нужны товарищеские матчи в это время?»

13. Гуррейро выиграл 9-й этап «Джиро д’Италия», Кастровьехо – 2-й, Закарин – 26-й.

14. КПРФ победил «Тюмень» в матче за 3-е место в Лиге чемпионов по мини-футболу. «Барселона» обыграла «Мурсию» в финале.

Цитаты дня:

Новак Джокович: «Если бы считал, что уже не успею догнать Федерера и Надаля по титулам на ТБШ, то сегодня бы завершил карьеру»

Ирина Роднина: «Никогда не поверю, что Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте мне про альтруизм»

Венгер о том, смогут ли женщины играть с мужчинами: «Почему нет? Например, бегунья с исключительной техникой»

Озил о протестах в Нигерии: «Остановите полицейскую жестокость. Мои мысли с пострадавшими»

Заболотный процитировал Шварценеггера: «Когда решаешь не сдаваться – это и есть сила»