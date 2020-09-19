Кубок России. Семененко, Ковалев, Самарин и Гуменник представляют произвольные программы

Теги сборная России результаты Кубок России мужское катание Александр Самарин Артем Лежеев Антон Шулепов Петр Гуменник Алексей Ерохов Артем Ковалев Евгений Семененко Марк Кондратюк Никита Вахрушев Фигурное катание

11 октября на втором этапе Кубка России в Москве мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует Евгений Семененко, Артем Ковалев – 2-й.

Кубок России по фигурному катанию

2-й этап

Москва

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 15.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

1. Александр Самарин – 170,33

2. Петр Гуменник – 169,95

3. Алексей Ерохов - 147,91

4. Антон Шулепов - 127,30

5. Марк Кондратюк – 120,91

6. Никита Вахрушев – 103,37

 

7. Евгений Семененко

8. Артем Ковалев

9. Артем Лежеев

Положение после короткой программы

1. Евгений Семененко – 85,83

2. Артем Ковалев – 83,85

3. Артем Лежеев – 83,32

4. Александр Самарин – 82,77

5. Петр Гуменник – 79,51

6. Марк Кондратюк – 77,01

7. Антон Шулепов – 74,22

8. Алексей Ерохов – 71,25

9. Никита Вахрушев – 48,01

Расписание трансляций второго этапа Кубка России в Москве

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