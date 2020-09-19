Кубок России. Семененко, Ковалев, Самарин и Гуменник представляют произвольные программы

11 октября на втором этапе Кубка России в Москве мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует Евгений Семененко, Артем Ковалев – 2-й.

по фигурному катанию

2-й этап

Москва

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 15.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

1. Александр Самарин – 170,33

2. Петр Гуменник – 169,95

3. - 147,91

4. - 127,30

5. Марк Кондратюк – 120,91

6. Никита Вахрушев – 103,37

7. Евгений Семененко

8. Артем Ковалев

9. Артем Лежеев

Положение после короткой программы

1. Евгений Семененко – 85,83

2. Артем Ковалев – 83,85

3. Артем Лежеев – 83,32

4. – 82,77

5. Петр Гуменник – 79,51

6. Марк Кондратюк – 77,01

7. Антон Шулепов – 74,22

8. Алексей Ерохов – 71,25

9. Никита Вахрушев – 48,01

Расписание трансляций второго этапа Кубка России в Москве