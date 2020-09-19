Кубок России. Семененко, Ковалев, Самарин и Гуменник представляют произвольные программы

11 октября на втором этапе Кубка России в Москве мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует Евгений Семененко, Артем Ковалев – 2-й.
Кубок России по фигурному катанию
2-й этап
Москва
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 15.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала
1. Александр Самарин – 170,33
2. Петр Гуменник – 169,95
3. Алексей Ерохов - 147,91
4. Антон Шулепов - 127,30
5. Марк Кондратюк – 120,91
6. Никита Вахрушев – 103,37
7. Евгений Семененко
8. Артем Ковалев
9. Артем Лежеев
Положение после короткой программы
1. Евгений Семененко – 85,83
2. Артем Ковалев – 83,85
3. Артем Лежеев – 83,32
4. Александр Самарин – 82,77
5. Петр Гуменник – 79,51
6. Марк Кондратюк – 77,01
7. Антон Шулепов – 74,22
8. Алексей Ерохов – 71,25
9. Никита Вахрушев – 48,01