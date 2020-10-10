Гран-при Айфеля. Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен – второй, Риккардо – третий, Квят – 15-й

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Гран-при Айфеля
Нюрбургринг, Нюрбург
11 октября 2020 года
Гонка
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 60 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,470
3. Даниэль Риккардо («Рено») +14,613
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +16,070
5. Карлос Сайнс («Макларен») +21,905
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +22,766
7. Шарль Леклер («Феррари») +30,814
8. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») +32,596
9. Ромен Грожан («Хаас») +39,081
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +40,035
11. Себастьян Феттель («Феррари») +40,810
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +41,476
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +49,585
14. Николас Латифи («Уильямс») +54,449
15. Даниил Квят («Альфа Таури») +55,588
 
Сошли:
 
16. Ландо Норрис («Макларен»)
17. Алекс Албон («Ред Булл»)
18. Эстебан Окон («Рено»)
19. Валттери Боттас («Мерседес»)
20. Джордж Расселл («Уильямс»)
 

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