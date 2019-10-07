Тэйвс, Кэйн, Кит и Сибрук недовольны селекционной работой «Чикаго» в межсезонье (The Athletic)

Игроки , , и недовольны действиями клуба в межсезонье, сообщает The Athletic.

«Блэкхокс» не подписали контракт с голкипером Кори Кроуфордом, обменяли форварда Брэндона Саада в «Колорадо», не сделали квалификационные предложения Дрэйку Каджуле и Слэйтеру Куку.

«Они в ярости», – сказал источник, близкий к хоккеистам.

Также отмечается, что игроки были разочарованы, когда клуб обменял вратаря Робина Ленера в феврале.

«Тогда и началась перестройка», – сказал один из хоккеистов.

«Суть в том, что я хочу побеждать. Мы с другими лидерами этой команды ожидаем, что каждый год будем готовиться к тренировочному лагерю, чтобы быть командой уровня плей-офф. Мы готовимся, чтобы выиграть Кубок для наших болельщиков.

Мне никогда не говорили, что у нас перестройка. Мне об этом никогда не сообщали. Многое из того, что произошло, шокирует, потому что команда идет в совершенно другом направлении. Это не то, чего мы ожидали.

Уход Кроуфорда? Это печально. Это действительно разочаровывает. Кроу многое дал этой команде. Я чувствую, что он был готов дать еще больше в следующие несколько лет, мог по-прежнему оставаться важной частью этой группы. Он верил, что сможет помочь нам зайти далеко в плей-офф, и я не сомневаюсь, что он бы это сделал», – сказал Тэйвс.