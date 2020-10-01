Ирина Роднина: «Никогда не поверю, что Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте мне про альтруизм»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о возможном введении контрактной системы в российском фигурном катании.

– Весной и летом состоялись два громких перехода: и ушли от к Евгению Плющенко. После этого даже возникли разговоры, что в фигурном катании нужно вводить контрактную систему. Нужно?

– В футболе у спортсменов есть контракты с клубом. У фигуристов-сборников – контракты с федерацией. И наверняка, есть какие-то договоры и с тренером. Никогда не поверю, что Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте мне здесь про альтруизм.

Есть договоренности с родителями девочек, договоренности, на каких соревнованиях они будут выступать. Не надо постоянно ностальгировать по старым временам. Спорт давно стал профессиональным и коммерческим.

– Вы на чьей стороне в этой ситуации: Тутберидзе или девчонок?

– Я сама уходила от одного тренера к другому. И ничего страшного не случилось, – сказала Роднина.

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