Ирина Роднина: «Никогда не поверю, что Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте мне про альтруизм»

Теги Евгений Плющенко сборная России Ирина Роднина женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о возможном введении контрактной системы в российском фигурном катании.

– Весной и летом состоялись два громких перехода: Александра Трусова и Алена Косторная ушли от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. После этого даже возникли разговоры, что в фигурном катании нужно вводить контрактную систему. Нужно?

– В футболе у спортсменов есть контракты с клубом. У фигуристов-сборников – контракты с федерацией. И наверняка, есть какие-то договоры и с тренером. Никогда не поверю, что Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте мне здесь про альтруизм.

Есть договоренности с родителями девочек, договоренности, на каких соревнованиях они будут выступать. Не надо постоянно ностальгировать по старым временам. Спорт давно стал профессиональным и коммерческим.

– Вы на чьей стороне в этой ситуации: Тутберидзе или девчонок? 

– Я сама уходила от одного тренера к другому. И ничего страшного не случилось, – сказала Роднина.

Плющенко, Рудковская и команда Тутберидзе взбесились: сливают переписки, грозят уголовкой, делят Загитову

Загитова выступила в шоу Навки, но 8 млн ушли ее начальнику Эдуарду Аксенову. Разбираем с юристом – что не так?

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья