Сотрудники таможни в Нюрнберге изъяли на почте 183 кг таблеток и ампул с анаболическими стероидами и гормонами роста

Сотрудники таможни в немецком Нюрнберге изъяли в центре распределения посылок пакеты с анаболическими стероидами и гормонами роста.

Всего было обнаружено 183 килограмма таблеток и ампул. Допинг-препараты предназначались для разных получателей в Германии и других странах Евросоюза.

В двадцати посылках содержалось более 271500 разовых доз запрещенных веществ. Количество, достаточное для уголовного наказания, было превышено более чем в 22 тысячи раз.

По словам представителя таможни, все посылки шли от одного отправителя из Восточной Европы. Против него и предполагаемых получателей было возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении антидопингового законодательства.

Нарушение антидопингового законодательства в Германии наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом. За коммерческую деятельность возможно тюремное заключение сроком до десяти лет.

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