«Рубин» отказался продать Хвичу «Краснодару» за 10 млн евро («Бизнес Online»)

«Краснодар» не может договориться с «Рубином» о переходе полузащитника .

В это трансферное окно южане готовы были заплатить за 19-летнего игрока сборной Грузии 10 млн евро, но казанский клуб ответил отказом, сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, предлагал оставить Кварацхелию в аренде в «Рубине» на один-два года, но такой вариант татарстанцев тоже не устроил.

Также «быки» интересовались другим игроком – хавбеком , однако конкретных предложений казанцы не получали – только на уровне разговоров.

По данным источника, речь шла о 2-3 млн евро, но «Рубин» сразу обозначил, что не намерен продавать 22-летнего полузащитника.

Статистику Хвичи можно найти здесь, Макарова – здесь.